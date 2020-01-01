Токеномика на LEPER (LEPER) Открийте ключова информация за LEPER (LEPER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за LEPER (LEPER) $LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block. Официален уебсайт: https://leper.wtf/ Бяла книга: https://leper.gitbook.io/leper-docs Купете LEPER сега!

Токеномика и анализ на цената за LEPER (LEPER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LEPER (LEPER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.24K $ 27.24K $ 27.24K Общо предлагане: $ 891.97M $ 891.97M $ 891.97M Циркулиращо предлагане: $ 891.97M $ 891.97M $ 891.97M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.24K $ 27.24K $ 27.24K Рекорд за всички времена: $ 0.00445839 $ 0.00445839 $ 0.00445839 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на LEPER (LEPER)

Токеномика на LEPER (LEPER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на LEPER (LEPER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEPER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEPER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEPER, разгледайте цената в реално време на токените LEPER!

Прогноза за цената за LEPER Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEPER? Нашата страница за прогноза за цената LEPER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LEPER сега!

