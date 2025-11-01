Информация за цената за LEOONO by Virtuals (LEO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00037126 $ 0.00037126 $ 0.00037126 24-часов нисък $ 0.00044965 $ 0.00044965 $ 0.00044965 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00037126$ 0.00037126 $ 0.00037126 24-часов висок $ 0.00044965$ 0.00044965 $ 0.00044965 Рекорд за всички времена $ 0.00504633$ 0.00504633 $ 0.00504633 Най-ниска цена $ 0.00005216$ 0.00005216 $ 0.00005216 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) -0.11% Промяна на цената (7д) +9.35% Промяна на цената (7д) +9.35%

Цената в реално време за LEOONO by Virtuals (LEO) е$0.00038266. През последните 24 часа LEO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00037126 до най-висока стойност $ 0.00044965, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LEO е $ 0.00504633, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005216.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LEO има промяна от -1.11% за последния час, -0.11% за 24 часа и +9.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LEOONO by Virtuals (LEO)

Пазарна капитализация $ 382.66K$ 382.66K $ 382.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 382.66K$ 382.66K $ 382.66K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на LEOONO by Virtuals е $ 382.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LEO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 382.66K.