Информация за цената за LEO Token (LEO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 24-часов нисък $ 9.61 $ 9.61 $ 9.61 24-часов висок 24-часов нисък $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 24-часов висок $ 9.61$ 9.61 $ 9.61 Рекорд за всички времена $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Най-ниска цена $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -0.27% Промяна на цената (7д) +6.77% Промяна на цената (7д) +6.77%

Цената в реално време за LEO Token (LEO) е$9.57. През последните 24 часа LEO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 9.25 до най-висока стойност $ 9.61, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LEO е $ 10.14, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.799859.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LEO има промяна от +0.01% за последния час, -0.27% за 24 часа и +6.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LEO Token (LEO)

Пазарна капитализация $ 8.83B$ 8.83B $ 8.83B Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.43B$ 9.43B $ 9.43B Циркулиращо предлагане 922.36M 922.36M 922.36M Общо предлагане 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

Текущата пазарна капитализация на LEO Token е $ 8.83B, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LEO е 922.36M, като общото предлагане е 985239504.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.43B.