Информация за цената за Lenny (LENNY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.29% Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) -27.80% Промяна на цената (7д) -27.80%

Цената в реално време за Lenny (LENNY) е--. През последните 24 часа LENNY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LENNY е $ 0.00220577, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LENNY има промяна от +0.29% за последния час, -0.00% за 24 часа и -27.80% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lenny (LENNY)

Пазарна капитализация $ 481.54K$ 481.54K $ 481.54K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 481.54K$ 481.54K $ 481.54K Циркулиращо предлагане 961.54M 961.54M 961.54M Общо предлагане 961,540,632.307542 961,540,632.307542 961,540,632.307542

Текущата пазарна капитализация на Lenny е $ 481.54K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LENNY е 961.54M, като общото предлагане е 961540632.307542. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 481.54K.