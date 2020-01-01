Токеномика на Lendle (LEND) Открийте ключова информация за Lendle (LEND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lendle (LEND) Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Официален уебсайт: https://www.lendle.xyz/ Бяла книга: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement Купете LEND сега!

Токеномика и анализ на цената за Lendle (LEND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lendle (LEND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 669.35K $ 669.35K $ 669.35K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 39.55M $ 39.55M $ 39.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Рекорд за всички времена: $ 0.207173 $ 0.207173 $ 0.207173 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00844793 $ 0.00844793 $ 0.00844793 Текуща цена: $ 0.01692744 $ 0.01692744 $ 0.01692744 Научете повече за цената на Lendle (LEND)

Токеномика на Lendle (LEND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lendle (LEND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEND, разгледайте цената в реално време на токените LEND!

Прогноза за цената за LEND Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEND? Нашата страница за прогноза за цената LEND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LEND сега!

