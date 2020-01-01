Токеномика на lenda on chain (LENDA) Открийте ключова информация за lenda on chain (LENDA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за lenda on chain (LENDA) Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology. Официален уебсайт: https://lendaonchain.ai/

Токеномика и анализ на цената за lenda on chain (LENDA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за lenda on chain (LENDA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.03K $ 19.03K $ 19.03K Общо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Циркулиращо предлагане: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.03K $ 19.03K $ 19.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00139886 $ 0.00139886 $ 0.00139886 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на lenda on chain (LENDA)

Токеномика на lenda on chain (LENDA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на lenda on chain (LENDA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LENDA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LENDA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LENDA, разгледайте цената в реално време на токените LENDA!

Прогноза за цената за LENDA Искате ли да знаете какъв път може да поеме LENDA? Нашата страница за прогноза за цената LENDA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

