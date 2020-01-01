Токеномика на Lemonrocks (LEMON) Открийте ключова информация за Lemonrocks (LEMON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lemonrocks (LEMON) Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects. Официален уебсайт: http://www.lemonrocks.com/ Купете LEMON сега!

Токеномика и анализ на цената за Lemonrocks (LEMON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lemonrocks (LEMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 150.70K $ 150.70K $ 150.70K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 150.70K $ 150.70K $ 150.70K Рекорд за всички времена: $ 0.04140239 $ 0.04140239 $ 0.04140239 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001507 $ 0.0001507 $ 0.0001507 Научете повече за цената на Lemonrocks (LEMON)

Токеномика на Lemonrocks (LEMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lemonrocks (LEMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEMON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEMON, разгледайте цената в реално време на токените LEMON!

Прогноза за цената за LEMON Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEMON? Нашата страница за прогноза за цената LEMON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LEMON сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!