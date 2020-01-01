Токеномика на Lemon (LEMON)
Информация за Lemon (LEMON)
The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community.
Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape.
In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem.
Токеномика и анализ на цената за Lemon (LEMON)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lemon (LEMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Lemon (LEMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Lemon (LEMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LEMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LEMON токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Прогноза за цената за LEMON
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEMON? Нашата страница за прогноза за цената LEMON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.