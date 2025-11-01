Информация за цената за Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0112947 24-часов нисък $ 0.01188178 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.089965 Най-ниска цена $ 0.0104858 Промяна на цената (1ч) -0.24% Промяна на цената (1д) -3.88% Промяна на цената (7д) -3.37%

Цената в реално време за Legend of Arcadia (ARCA) е$0.01133847. През последните 24 часа ARCA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0112947 до най-висока стойност $ 0.01188178, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARCA е $ 0.089965, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0104858.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARCA има промяна от -0.24% за последния час, -3.88% за 24 часа и -3.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Legend of Arcadia (ARCA)

Пазарна капитализация $ 3.14M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.33M Циркулиращо предлагане 277.33M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Legend of Arcadia е $ 3.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARCA е 277.33M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.33M.