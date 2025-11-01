БорсаDEX+
Цената в реално време на Legend of Arcadia днес е 0.01133847 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ARCA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ARCA в MEXC сега.

$0.01133847
-3.80%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
Legend of Arcadia (ARCA) Ценова графика на живо
Информация за цената за Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

-0.24%

-3.88%

-3.37%

-3.37%

Цената в реално време за Legend of Arcadia (ARCA) е$0.01133847. През последните 24 часа ARCA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0112947 до най-висока стойност $ 0.01188178, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARCA е $ 0.089965, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0104858.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARCA има промяна от -0.24% за последния час, -3.88% за 24 часа и -3.37% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Legend of Arcadia (ARCA)

Текущата пазарна капитализация на Legend of Arcadia е $ 3.14M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARCA е 277.33M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.33M.

История на цените за Legend of Arcadia (ARCA) USD

През днешния ден промяната в цената на Legend of Arcadia към USD беше $ -0.0004587319473028.
През последните 30 дни промяната в цената на Legend of Arcadia към USD беше $ -0.0011802338.
През последните 60 дни промяната в цената на Legend of Arcadia към USD беше $ -0.0013565277.
През последните 90 дни промяната в цената на Legend of Arcadia към USD беше $ -0.003603045440595075.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0004587319473028-3.88%
30 дни$ -0.0011802338-10.40%
60 дни$ -0.0013565277-11.96%
90 дни$ -0.003603045440595075-24.11%

Какво е Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Legend of Arcadia (USD)

Колко ще струва Legend of Arcadia (ARCA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Legend of Arcadia (ARCA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Legend of Arcadia.

Проверете прогнозата за цената за Legend of Arcadia сега!

ARCA към местни валути

Токеномика на Legend of Arcadia (ARCA)

Разбирането на токеномиката на Legend of Arcadia (ARCA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ARCA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Legend of Arcadia (ARCA)

Колко струва Legend of Arcadia (ARCA) днес?
Цената в реално време на ARCA в USD е 0.01133847 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ARCA към USD?
Текущата цена на ARCA към USD е $ 0.01133847. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Legend of Arcadia?
Пазарната капитализация за ARCA е $ 3.14M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ARCA?
Циркулиращото предлагане на ARCA е 277.33M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ARCA?
ARCA постигна ATH цена от 0.089965 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ARCA?
ARCA достигна ATL цена от 0.0104858 USD.
Какъв е обемът на търговията на ARCA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ARCA е -- USD.
Ще се повиши ли ARCA тази година?
ARCA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ARCA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Legend of Arcadia (ARCA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

