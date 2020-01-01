Токеномика на Legacy BOLD (BOLD) Открийте ключова информация за Legacy BOLD (BOLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Legacy BOLD (BOLD) BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Официален уебсайт: https://www.liquity.org/ Купете BOLD сега!

Токеномика и анализ на цената за Legacy BOLD (BOLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Legacy BOLD (BOLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Общо предлагане: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Циркулиращо предлагане: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Рекорд за всички времена: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.756197 $ 0.756197 $ 0.756197 Текуща цена: $ 0.99739 $ 0.99739 $ 0.99739 Научете повече за цената на Legacy BOLD (BOLD)

Токеномика на Legacy BOLD (BOLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Legacy BOLD (BOLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOLD, разгледайте цената в реално време на токените BOLD!

Прогноза за цената за BOLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOLD? Нашата страница за прогноза за цената BOLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOLD сега!

