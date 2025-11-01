Информация за цената за LeemonHead (LEEMON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00015339 $ 0.00015339 $ 0.00015339 24-часов нисък $ 0.00016047 $ 0.00016047 $ 0.00016047 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00015339$ 0.00015339 $ 0.00015339 24-часов висок $ 0.00016047$ 0.00016047 $ 0.00016047 Рекорд за всички времена $ 0.00025495$ 0.00025495 $ 0.00025495 Най-ниска цена $ 0.00012583$ 0.00012583 $ 0.00012583 Промяна на цената (1ч) +3.33% Промяна на цената (1д) +2.25% Промяна на цената (7д) +12.65% Промяна на цената (7д) +12.65%

Цената в реално време за LeemonHead (LEEMON) е$0.0001585. През последните 24 часа LEEMON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00015339 до най-висока стойност $ 0.00016047, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LEEMON е $ 0.00025495, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00012583.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LEEMON има промяна от +3.33% за последния час, +2.25% за 24 часа и +12.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LeemonHead (LEEMON)

Пазарна капитализация $ 158.50K$ 158.50K $ 158.50K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 158.50K$ 158.50K $ 158.50K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на LeemonHead е $ 158.50K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LEEMON е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 158.50K.