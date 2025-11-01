Информация за цената за Ledgity Token (LDY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00996151 $ 0.00996151 $ 0.00996151 24-часов нисък $ 0.0104381 $ 0.0104381 $ 0.0104381 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00996151$ 0.00996151 $ 0.00996151 24-часов висок $ 0.0104381$ 0.0104381 $ 0.0104381 Рекорд за всички времена $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Най-ниска цена $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +3.37% Промяна на цената (7д) +2.84% Промяна на цената (7д) +2.84%

Цената в реално време за Ledgity Token (LDY) е$0.01029724. През последните 24 часа LDY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00996151 до най-висока стойност $ 0.0104381, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LDY е $ 0.110451, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00392962.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LDY има промяна от -- за последния час, +3.37% за 24 часа и +2.84% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ledgity Token (LDY)

Пазарна капитализация $ 379.75K$ 379.75K $ 379.75K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 772.29K$ 772.29K $ 772.29K Циркулиращо предлагане 36.88M 36.88M 36.88M Общо предлагане 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ledgity Token е $ 379.75K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LDY е 36.88M, като общото предлагане е 75000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 772.29K.