Информация за Ledger AI (LEDGER) LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. Официален уебсайт: https://ledgerai.co/ Купете LEDGER сега!

Токеномика и анализ на цената за Ledger AI (LEDGER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ledger AI (LEDGER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M Общо предлагане: $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B Циркулиращо предлагане: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.04M $ 16.04M $ 16.04M Рекорд за всички времена: $ 0.00747007 $ 0.00747007 $ 0.00747007 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00509627 $ 0.00509627 $ 0.00509627 Научете повече за цената на Ledger AI (LEDGER)

Токеномика на Ledger AI (LEDGER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ledger AI (LEDGER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEDGER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEDGER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEDGER, разгледайте цената в реално време на токените LEDGER!

Прогноза за цената за LEDGER Искате ли да знаете какъв път може да поеме LEDGER? Нашата страница за прогноза за цената LEDGER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LEDGER сега!

