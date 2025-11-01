Информация за цената за League of Kingdoms (LOKA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.098503 $ 0.098503 $ 0.098503 24-часов нисък $ 0.111199 $ 0.111199 $ 0.111199 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.098503$ 0.098503 $ 0.098503 24-часов висок $ 0.111199$ 0.111199 $ 0.111199 Рекорд за всички времена $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Най-ниска цена $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Промяна на цената (1ч) -1.59% Промяна на цената (1д) -1.79% Промяна на цената (7д) -14.65% Промяна на цената (7д) -14.65%

Цената в реално време за League of Kingdoms (LOKA) е$0.098903. През последните 24 часа LOKA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.098503 до най-висока стойност $ 0.111199, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LOKA е $ 5.37, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04425999.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LOKA има промяна от -1.59% за последния час, -1.79% за 24 часа и -14.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за League of Kingdoms (LOKA)

Пазарна капитализация $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 49.45M$ 49.45M $ 49.45M Циркулиращо предлагане 45.17M 45.17M 45.17M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на League of Kingdoms е $ 4.47M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LOKA е 45.17M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.45M.