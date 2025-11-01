БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на League of Kingdoms днес е 0.098903 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LOKA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LOKA в MEXC сега.Цената в реално време на League of Kingdoms днес е 0.098903 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LOKA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LOKA в MEXC сега.

Повече за LOKA

LOKAценова информация

Какво представлява LOKA

Официален уебсайт на LOKA

Токеномика на LOKA

LOKA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

League of Kingdoms Лого

League of Kingdoms цена (LOKA)

Не се намира в списъка

1 LOKA към USD - цена в реално време:

$0.098903
$0.098903$0.098903
-1.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
League of Kingdoms (LOKA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:56:09 (UTC+8)

Информация за цената за League of Kingdoms (LOKA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.098503
$ 0.098503$ 0.098503
24-часов нисък
$ 0.111199
$ 0.111199$ 0.111199
24-часов висок

$ 0.098503
$ 0.098503$ 0.098503

$ 0.111199
$ 0.111199$ 0.111199

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999$ 0.04425999

-1.59%

-1.79%

-14.65%

-14.65%

Цената в реално време за League of Kingdoms (LOKA) е$0.098903. През последните 24 часа LOKA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.098503 до най-висока стойност $ 0.111199, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LOKA е $ 5.37, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04425999.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LOKA има промяна от -1.59% за последния час, -1.79% за 24 часа и -14.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за League of Kingdoms (LOKA)

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

--
----

$ 49.45M
$ 49.45M$ 49.45M

45.17M
45.17M 45.17M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на League of Kingdoms е $ 4.47M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LOKA е 45.17M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 49.45M.

История на цените за League of Kingdoms (LOKA) USD

През днешния ден промяната в цената на League of Kingdoms към USD беше $ -0.00180349041231509.
През последните 30 дни промяната в цената на League of Kingdoms към USD беше $ -0.0320447302.
През последните 60 дни промяната в цената на League of Kingdoms към USD беше $ -0.0354997581.
През последните 90 дни промяната в цената на League of Kingdoms към USD беше $ -0.2059803422758648.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.00180349041231509-1.79%
30 дни$ -0.0320447302-32.40%
60 дни$ -0.0354997581-35.89%
90 дни$ -0.2059803422758648-67.56%

Какво е League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

League of Kingdoms (LOKA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за League of Kingdoms (USD)

Колко ще струва League of Kingdoms (LOKA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от League of Kingdoms (LOKA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за League of Kingdoms.

Проверете прогнозата за цената за League of Kingdoms сега!

LOKA към местни валути

Токеномика на League of Kingdoms (LOKA)

Разбирането на токеномиката на League of Kingdoms (LOKA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LOKA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно League of Kingdoms (LOKA)

Колко струва League of Kingdoms (LOKA) днес?
Цената в реално време на LOKA в USD е 0.098903 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LOKA към USD?
Текущата цена на LOKA към USD е $ 0.098903. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на League of Kingdoms?
Пазарната капитализация за LOKA е $ 4.47M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LOKA?
Циркулиращото предлагане на LOKA е 45.17M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LOKA?
LOKA постигна ATH цена от 5.37 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LOKA?
LOKA достигна ATL цена от 0.04425999 USD.
Какъв е обемът на търговията на LOKA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LOKA е -- USD.
Ще се повиши ли LOKA тази година?
LOKA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LOKA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:56:09 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за League of Kingdoms (LOKA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,383.95
$109,383.95$109,383.95

-0.76%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,849.18
$3,849.18$3,849.18

-0.30%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02775
$0.02775$0.02775

-13.76%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-1.25%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,849.18
$3,849.18$3,849.18

-0.30%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,383.95
$109,383.95$109,383.95

-0.76%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-1.25%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5166
$2.5166$2.5166

-0.29%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.06
$1,081.06$1,081.06

-0.30%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000687
$0.0000687$0.0000687

+37.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09419
$0.09419$0.09419

+841.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000668
$0.000668$0.000668

+234.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000120
$0.00000120$0.00000120

+87.50%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00032
$0.00032$0.00032

+77.77%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%