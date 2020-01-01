Токеномика на Layer One X (L1X) Открийте ключова информация за Layer One X (L1X), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions. Официален уебсайт: https://l1xapp.com/l1x-foundation Бяла книга: https://bit.ly/layeronexwhitepaperv3

Токеномика и анализ на цената за Layer One X (L1X) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Layer One X (L1X), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 362.11M $ 362.11M $ 362.11M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.12B $ 7.12B $ 7.12B Рекорд за всички времена: $ 162.34 $ 162.34 $ 162.34 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.89 $ 2.89 $ 2.89 Текуща цена: $ 19.66 $ 19.66 $ 19.66 Научете повече за цената на Layer One X (L1X)

Токеномика на Layer One X (L1X): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Layer One X (L1X) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой L1X токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой L1X токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на L1X, разгледайте цената в реално време на токените L1X!

Прогноза за цената за L1X Искате ли да знаете какъв път може да поеме L1X? Нашата страница за прогноза за цената L1X съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

