БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Law Service Token днес е 0.000125 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LST в MEXC сега.Цената в реално време на Law Service Token днес е 0.000125 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LST в MEXC сега.

Повече за LST

LSTценова информация

Какво представлява LST

Бяла книга LST

Официален уебсайт на LST

Токеномика на LST

LST ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Law Service Token Лого

Law Service Token цена (LST)

Не се намира в списъка

1 LST към USD - цена в реално време:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Law Service Token (LST) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:34:10 (UTC+8)

Информация за цената за Law Service Token (LST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0.00010097
$ 0.00010097$ 0.00010097

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Law Service Token (LST) е$0.000125. През последните 24 часа LST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LST е $ 0.154729, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00010097.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LST има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Law Service Token (LST)

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Law Service Token е $ 25.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LST е 200.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 125.00K.

История на цените за Law Service Token (LST) USD

През днешния ден промяната в цената на Law Service Token към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Law Service Token към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Law Service Token към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 90 дни промяната в цената на Law Service Token към USD беше $ -0.019962976406464557.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0.00000000000.00%
90 дни$ -0.019962976406464557-99.37%

Какво е Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Law Service Token (LST) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Law Service Token (USD)

Колко ще струва Law Service Token (LST) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Law Service Token (LST) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Law Service Token.

Проверете прогнозата за цената за Law Service Token сега!

LST към местни валути

Токеномика на Law Service Token (LST)

Разбирането на токеномиката на Law Service Token (LST) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LST сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Law Service Token (LST)

Колко струва Law Service Token (LST) днес?
Цената в реално време на LST в USD е 0.000125 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LST към USD?
Текущата цена на LST към USD е $ 0.000125. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Law Service Token?
Пазарната капитализация за LST е $ 25.00K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LST?
Циркулиращото предлагане на LST е 200.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LST?
LST постигна ATH цена от 0.154729 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LST?
LST достигна ATL цена от 0.00010097 USD.
Какъв е обемът на търговията на LST?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LST е -- USD.
Ще се повиши ли LST тази година?
LST може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LST за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:34:10 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Law Service Token (LST)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,528.84
$109,528.84$109,528.84

-0.62%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,854.28
$3,854.28$3,854.28

-0.17%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02867
$0.02867$0.02867

-10.90%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.30
$187.30$187.30

-0.45%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,854.28
$3,854.28$3,854.28

-0.17%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,528.84
$109,528.84$109,528.84

-0.62%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.30
$187.30$187.30

-0.45%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5155
$2.5155$2.5155

-0.33%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.41
$1,086.41$1,086.41

+0.18%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000744
$0.0000744$0.0000744

+48.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09682
$0.09682$0.09682

+868.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000485
$0.000485$0.000485

+142.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000116
$0.00000116$0.00000116

+81.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7900
$0.7900$0.7900

+53.48%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%