Информация за Law of Attraction (LOA) $LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age. Официален уебсайт: https://thelawofattractioncoin.io/ Бяла книга: https://medium.com/@LawOfAttractionCoin/whitepaper-v2-the-law-of-attraction-coin-loa-a9e0d7eeb418 Купете LOA сега!

Токеномика и анализ на цената за Law of Attraction (LOA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Law of Attraction (LOA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 425.10K $ 425.10K $ 425.10K Общо предлагане: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M Циркулиращо предлагане: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M FDV (оценка при пълна реализация): $ 425.10K $ 425.10K $ 425.10K Рекорд за всички времена: $ 0.00110335 $ 0.00110335 $ 0.00110335 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00058145 $ 0.00058145 $ 0.00058145 Научете повече за цената на Law of Attraction (LOA)

Токеномика на Law of Attraction (LOA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Law of Attraction (LOA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LOA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LOA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LOA, разгледайте цената в реално време на токените LOA!

