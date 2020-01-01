Токеномика на Law Blocks (LBT) Открийте ключова информация за Law Blocks (LBT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Law Blocks (LBT) What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Официален уебсайт: https://lawblocks.io/ Бяла книга: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf

Токеномика и анализ на цената за Law Blocks (LBT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Law Blocks (LBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.67M $ 32.67M $ 32.67M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 133.35M $ 133.35M $ 133.35M Рекорд за всички времена: $ 0.291525 $ 0.291525 $ 0.291525 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01953918 $ 0.01953918 $ 0.01953918 Текуща цена: $ 0.133488 $ 0.133488 $ 0.133488 Научете повече за цената на Law Blocks (LBT)

Токеномика на Law Blocks (LBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Law Blocks (LBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LBT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LBT, разгледайте цената в реално време на токените LBT!

Прогноза за цената за LBT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LBT? Нашата страница за прогноза за цената LBT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LBT сега!

