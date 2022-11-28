Токеномика на Lavandos (LAVE)
Информация за Lavandos (LAVE)
What is the project about? LAVE is an altcoin on the TON network. This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites.
What makes your project unique? This is a universal token for use in all areas of the decentralized Internet in the TON blockchain, web3, Telegram channels, TON sites. At the moment, the token is a truly decentralized token. It is described in more detail in the whitepaper of the project.
History of your project. Lavandos token was created on November 28, 2022. Initially, the token was a meme token. But having received a large number of good reviews, the token has been further developed. At the moment, the telegram channel has about 38,000 subscribers. And at the moment, anyone can use it as an in-game token in telegram bots.
What’s next for your project? In the future, nft projects will be created with mechanics using the lavandos token, as well as useful educational, gaming and useful telegram bots using the lavandos token.
What can your token be used for? At the moment it is used as a game token in telegram bots, and useful applications in telegram bots as well.
Токеномика и анализ на цената за Lavandos (LAVE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lavandos (LAVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Lavandos (LAVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Lavandos (LAVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LAVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LAVE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAVE, разгледайте цената в реално време на токените LAVE!
Прогноза за цената за LAVE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAVE? Нашата страница за прогноза за цената LAVE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.