Информация за цената за Laura AI (LAURA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000059 $ 0.0000059 $ 0.0000059 24-часов нисък $ 0.00000597 $ 0.00000597 $ 0.00000597 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000059$ 0.0000059 $ 0.0000059 24-часов висок $ 0.00000597$ 0.00000597 $ 0.00000597 Рекорд за всички времена $ 0.02523582$ 0.02523582 $ 0.02523582 Най-ниска цена $ 0.0000059$ 0.0000059 $ 0.0000059 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.08% Промяна на цената (7д) -3.43% Промяна на цената (7д) -3.43%

Цената в реално време за Laura AI (LAURA) е$0.00000593. През последните 24 часа LAURA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000059 до най-висока стойност $ 0.00000597, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LAURA е $ 0.02523582, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000059.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LAURA има промяна от -- за последния час, -0.08% за 24 часа и -3.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Laura AI (LAURA)

Пазарна капитализация $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Laura AI е $ 5.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LAURA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.93K.