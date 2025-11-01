БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Laura AI днес е 0.00000593 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LAURA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LAURA в MEXC сега.Цената в реално време на Laura AI днес е 0.00000593 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LAURA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LAURA в MEXC сега.

Повече за LAURA

LAURAценова информация

Какво представлява LAURA

Официален уебсайт на LAURA

Токеномика на LAURA

LAURA ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Laura AI Лого

Laura AI цена (LAURA)

Не се намира в списъка

1 LAURA към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Laura AI (LAURA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:23:21 (UTC+8)

Информация за цената за Laura AI (LAURA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0000059
$ 0.0000059$ 0.0000059
24-часов нисък
$ 0.00000597
$ 0.00000597$ 0.00000597
24-часов висок

$ 0.0000059
$ 0.0000059$ 0.0000059

$ 0.00000597
$ 0.00000597$ 0.00000597

$ 0.02523582
$ 0.02523582$ 0.02523582

$ 0.0000059
$ 0.0000059$ 0.0000059

--

-0.08%

-3.43%

-3.43%

Цената в реално време за Laura AI (LAURA) е$0.00000593. През последните 24 часа LAURA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000059 до най-висока стойност $ 0.00000597, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LAURA е $ 0.02523582, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000059.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LAURA има промяна от -- за последния час, -0.08% за 24 часа и -3.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Laura AI (LAURA)

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

--
----

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Laura AI е $ 5.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LAURA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.93K.

История на цените за Laura AI (LAURA) USD

През днешния ден промяната в цената на Laura AI към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Laura AI към USD беше $ -0.0000007733.
През последните 60 дни промяната в цената на Laura AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Laura AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.08%
30 дни$ -0.0000007733-13.04%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Laura AI (LAURA)

AI Powered Pathfinder Find the best route with | Ai Powered Pathfinder

Laura Aggregator is built on a unique architecture with a pathfinder algorithm. Our unique algorithm's structure can be developed, re-programmed, and has self-learning capabilities.

Pathfinder Structure: 01. Max Output Equation

A mathematical equation is created to get the maximum output from the integrated liquidity providers. The result of this equation gives the best received amount.

It creates an equation in accordance with the pathfinder route finding structure by controlling all liquidity pools. This equation is not fixed, it changes itself according to the terms and conditions. Therefore, it uses many data types as input.

  1. HCA Data Processing

All required data is instantly accessed and converted to High Conversion Argument (HCA). This converted data is sent to the max output equation.

The data needed to solve the equation are provided. It is then finalized using the HCA module powered by artificial intelligence. It is then forwarded to the next step to find the max output figure.

  1. Find All Paths

It searches and finds all possible routes between two tokens and filters out unnecessary routes by filtering within certain criteria.

Pathfinder, which is prepared to take a maximum of 5 tokens between the input token and the output token, performs a filtering to reduce the almost infinite number of outputs. It eliminates very low liquidity pools, identifies tokens that can be matched between them, and prepares them to offer a multiple path.

  1. Laura Pathfinder: Assemble

All obtained data and formulas are sent to AI powered pathfinder algorithm.

All data is assembled at this stage. After many calculations and formula analysis, it brings together the scattered data and creates the data needed to confirm the swap transaction.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Laura AI (LAURA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Laura AI (USD)

Колко ще струва Laura AI (LAURA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Laura AI (LAURA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Laura AI.

Проверете прогнозата за цената за Laura AI сега!

LAURA към местни валути

Токеномика на Laura AI (LAURA)

Разбирането на токеномиката на Laura AI (LAURA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LAURA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Laura AI (LAURA)

Колко струва Laura AI (LAURA) днес?
Цената в реално време на LAURA в USD е 0.00000593 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LAURA към USD?
Текущата цена на LAURA към USD е $ 0.00000593. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Laura AI?
Пазарната капитализация за LAURA е $ 5.93K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LAURA?
Циркулиращото предлагане на LAURA е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LAURA?
LAURA постигна ATH цена от 0.02523582 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LAURA?
LAURA достигна ATL цена от 0.0000059 USD.
Какъв е обемът на търговията на LAURA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LAURA е -- USD.
Ще се повиши ли LAURA тази година?
LAURA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LAURA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:23:21 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Laura AI (LAURA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,689.26
$109,689.26$109,689.26

-0.48%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,857.14
$3,857.14$3,857.14

-0.09%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02841
$0.02841$0.02841

-11.71%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.58
$187.58$187.58

-0.30%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,857.14
$3,857.14$3,857.14

-0.09%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,689.26
$109,689.26$109,689.26

-0.48%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.58
$187.58$187.58

-0.30%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5159
$2.5159$2.5159

-0.32%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.18
$1,088.18$1,088.18

+0.35%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000738
$0.0000738$0.0000738

+47.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09699
$0.09699$0.09699

+869.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000497
$0.000497$0.000497

+148.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8026
$0.8026$0.8026

+55.93%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%