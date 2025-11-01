Информация за цената за Launchium (LNCHM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001555 $ 0.00001555 $ 0.00001555 24-часов нисък $ 0.00001824 $ 0.00001824 $ 0.00001824 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001555$ 0.00001555 $ 0.00001555 24-часов висок $ 0.00001824$ 0.00001824 $ 0.00001824 Рекорд за всички времена $ 0.00025703$ 0.00025703 $ 0.00025703 Най-ниска цена $ 0.00001441$ 0.00001441 $ 0.00001441 Промяна на цената (1ч) +0.26% Промяна на цената (1д) +14.91% Промяна на цената (7д) +4.97% Промяна на цената (7д) +4.97%

Цената в реално време за Launchium (LNCHM) е$0.00001786. През последните 24 часа LNCHM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001555 до най-висока стойност $ 0.00001824, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LNCHM е $ 0.00025703, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001441.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LNCHM има промяна от +0.26% за последния час, +14.91% за 24 часа и +4.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Launchium (LNCHM)

Пазарна капитализация $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.68K$ 16.68K $ 16.68K Циркулиращо предлагане 933.95M 933.95M 933.95M Общо предлагане 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

Текущата пазарна капитализация на Launchium е $ 16.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LNCHM е 933.95M, като общото предлагане е 933946118.2794385. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.68K.