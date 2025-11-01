Launchium цена (LNCHM)
+0.26%
+14.91%
+4.97%
+4.97%
Цената в реално време за Launchium (LNCHM) е$0.00001786. През последните 24 часа LNCHM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001555 до най-висока стойност $ 0.00001824, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LNCHM е $ 0.00025703, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001441.
Що се отнася до краткосрочното представяне, LNCHM има промяна от +0.26% за последния час, +14.91% за 24 часа и +4.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Launchium е $ 16.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LNCHM е 933.95M, като общото предлагане е 933946118.2794385. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.68K.
През днешния ден промяната в цената на Launchium към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Launchium към USD беше $ -0.0000077720.
През последните 60 дни промяната в цената на Launchium към USD беше $ -0.0000135443.
През последните 90 дни промяната в цената на Launchium към USD беше $ -0.00009964505695143363.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|+14.91%
|30 дни
|$ -0.0000077720
|-43.51%
|60 дни
|$ -0.0000135443
|-75.83%
|90 дни
|$ -0.00009964505695143363
|-84.80%
What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept
Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone
Key Features
Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities
Platform Details
Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms
Use Cases
Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies
In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.
MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!
Колко ще струва Launchium (LNCHM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Launchium (LNCHM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Launchium.
Проверете прогнозата за цената за Launchium сега!
Разбирането на токеномиката на Launchium (LNCHM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LNCHM сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия