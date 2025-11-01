Информация за цената за Launch On Pump (LAUNCH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00444$ 0.00444 $ 0.00444 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.58% Промяна на цената (1д) +3.62% Промяна на цената (7д) +17.38% Промяна на цената (7д) +17.38%

Цената в реално време за Launch On Pump (LAUNCH) е--. През последните 24 часа LAUNCH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LAUNCH е $ 0.00444, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LAUNCH има промяна от -2.58% за последния час, +3.62% за 24 часа и +17.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Launch On Pump (LAUNCH)

Пазарна капитализация $ 110.73K$ 110.73K $ 110.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 110.73K$ 110.73K $ 110.73K Циркулиращо предлагане 999.89M 999.89M 999.89M Общо предлагане 999,889,454.83 999,889,454.83 999,889,454.83

Текущата пазарна капитализация на Launch On Pump е $ 110.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LAUNCH е 999.89M, като общото предлагане е 999889454.83. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 110.73K.