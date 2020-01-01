Токеномика на Late Capitalism (L8CAP) Открийте ключова информация за Late Capitalism (L8CAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Late Capitalism (L8CAP) investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Официален уебсайт: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Купете L8CAP сега!

Токеномика и анализ на цената за Late Capitalism (L8CAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Late Capitalism (L8CAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 110.58K $ 110.58K $ 110.58K Общо предлагане: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Циркулиращо предлагане: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (оценка при пълна реализация): $ 110.58K $ 110.58K $ 110.58K Рекорд за всички времена: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010283 $ 0.00010283 $ 0.00010283 Научете повече за цената на Late Capitalism (L8CAP)

Токеномика на Late Capitalism (L8CAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Late Capitalism (L8CAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой L8CAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой L8CAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на L8CAP, разгледайте цената в реално време на токените L8CAP!

Прогноза за цената за L8CAP Искате ли да знаете какъв път може да поеме L8CAP? Нашата страница за прогноза за цената L8CAP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените L8CAP сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!