Токеномика на Larp Detective Agency ($AGENCY) Открийте ключова информация за Larp Detective Agency ($AGENCY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Larp Detective Agency ($AGENCY) Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Официален уебсайт: https://www.larpdetective.agency/ Купете $AGENCY сега!

Токеномика и анализ на цената за Larp Detective Agency ($AGENCY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Larp Detective Agency ($AGENCY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.27K $ 41.27K $ 41.27K Общо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Циркулиращо предлагане: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.27K $ 41.27K $ 41.27K Рекорд за всички времена: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Larp Detective Agency ($AGENCY)

Токеномика на Larp Detective Agency ($AGENCY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Larp Detective Agency ($AGENCY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $AGENCY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $AGENCY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $AGENCY, разгледайте цената в реално време на токените $AGENCY!

Прогноза за цената за $AGENCY Искате ли да знаете какъв път може да поеме $AGENCY? Нашата страница за прогноза за цената $AGENCY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $AGENCY сега!

