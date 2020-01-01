Токеномика на Lara (LARA) Открийте ключова информация за Lara (LARA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lara (LARA) Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens. Официален уебсайт: https://laraprotocol.com Бяла книга: https://docs.laraprotocol.com Купете LARA сега!

Токеномика и анализ на цената за Lara (LARA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lara (LARA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 98.90K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 212.55M FDV (оценка при пълна реализация): $ 465.29K Рекорд за всички времена: $ 0.00422676 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00021261 Текуща цена: $ 0.00046529

Токеномика на Lara (LARA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lara (LARA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LARA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LARA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LARA, разгледайте цената в реално време на токените LARA!

