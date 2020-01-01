Токеномика на Lapupu (LAPUPU) Открийте ключова информация за Lapupu (LAPUPU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Lapupu (LAPUPU) The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum! Официален уебсайт: https://lapupu.org/ Купете LAPUPU сега!

Токеномика и анализ на цената за Lapupu (LAPUPU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Lapupu (LAPUPU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.79K $ 28.79K $ 28.79K Общо предлагане: $ 99.10M $ 99.10M $ 99.10M Циркулиращо предлагане: $ 99.10M $ 99.10M $ 99.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.79K $ 28.79K $ 28.79K Рекорд за всички времена: $ 0.03091041 $ 0.03091041 $ 0.03091041 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029029 $ 0.00029029 $ 0.00029029 Научете повече за цената на Lapupu (LAPUPU)

Токеномика на Lapupu (LAPUPU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Lapupu (LAPUPU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAPUPU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAPUPU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAPUPU, разгледайте цената в реално време на токените LAPUPU!

