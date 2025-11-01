Информация за цената за LAMANAN (LAMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00000503 24-часов висок $ 0.00000527 Рекорд за всички времена $ 0.00021516 Най-ниска цена $ 0.00000503 Промяна на цената (1ч) +0.98% Промяна на цената (1д) +4.85% Промяна на цената (7д) -20.83%

Цената в реално време за LAMANAN (LAMA) е $0.00000529. През последните 24 часа LAMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000503 до най-висока стойност $ 0.00000527, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LAMA е $ 0.00021516, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000503.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LAMA има промяна от +0.98% за последния час, +4.85% за 24 часа и -20.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LAMANAN (LAMA)

Пазарна капитализация $ 5.29K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.29K Циркулиращо предлагане 999.82M Общо предлагане 999,823,276.425877

Текущата пазарна капитализация на LAMANAN е $ 5.29K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LAMA е 999.82M, като общото предлагане е 999823276.425877. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.29K.