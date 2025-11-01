Информация за цената за LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00092808 $ 0.00092808 $ 0.00092808 24-часов нисък $ 0.00102939 $ 0.00102939 $ 0.00102939 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00092808$ 0.00092808 $ 0.00092808 24-часов висок $ 0.00102939$ 0.00102939 $ 0.00102939 Рекорд за всички времена $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Най-ниска цена $ 0.0005811$ 0.0005811 $ 0.0005811 Промяна на цената (1ч) +0.09% Промяна на цената (1д) -8.92% Промяна на цената (7д) -10.92% Промяна на цената (7д) -10.92%

Цената в реално време за LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) е$0.00093312. През последните 24 часа VLAMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00092808 до най-висока стойност $ 0.00102939, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VLAMA е $ 0.00509577, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0005811.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VLAMA има промяна от +0.09% за последния час, -8.92% за 24 часа и -10.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Пазарна капитализация $ 186.26K$ 186.26K $ 186.26K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 186.26K$ 186.26K $ 186.26K Циркулиращо предлагане 199.61M 199.61M 199.61M Общо предлагане 199,606,227.78272858 199,606,227.78272858 199,606,227.78272858

Текущата пазарна капитализация на LAMA Trust Coin V2 е $ 186.26K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VLAMA е 199.61M, като общото предлагане е 199606227.78272858. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 186.26K.