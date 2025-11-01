Информация за цената за Lair (LAIR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00222034 $ 0.00222034 $ 0.00222034 24-часов нисък $ 0.00240583 $ 0.00240583 $ 0.00240583 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00222034$ 0.00222034 $ 0.00222034 24-часов висок $ 0.00240583$ 0.00240583 $ 0.00240583 Рекорд за всички времена $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 Най-ниска цена $ 0.00147727$ 0.00147727 $ 0.00147727 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) -6.16% Промяна на цената (7д) +29.57% Промяна на цената (7д) +29.57%

Цената в реално време за Lair (LAIR) е$0.00223991. През последните 24 часа LAIR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00222034 до най-висока стойност $ 0.00240583, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LAIR е $ 0.04308942, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00147727.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LAIR има промяна от +0.46% за последния час, -6.16% за 24 часа и +29.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lair (LAIR)

Пазарна капитализация $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Циркулиращо предлагане 563.52M 563.52M 563.52M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Lair е $ 1.26M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LAIR е 563.52M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.24M.