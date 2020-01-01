Токеномика на Laine Staked SOL (LAINESOL) Открийте ключова информация за Laine Staked SOL (LAINESOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Laine Staked SOL (LAINESOL) A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Официален уебсайт: https://stake.laine.one

Токеномика и анализ на цената за Laine Staked SOL (LAINESOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Laine Staked SOL (LAINESOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.94M Общо предлагане: $ 130.36K Циркулиращо предлагане: $ 130.36K FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.94M Рекорд за всички времена: $ 1,044.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 8.18 Текуща цена: $ 221.62

Токеномика на Laine Staked SOL (LAINESOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Laine Staked SOL (LAINESOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAINESOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAINESOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAINESOL, разгледайте цената в реално време на токените LAINESOL!

Прогноза за цената за LAINESOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAINESOL? Нашата страница за прогноза за цената LAINESOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

