Информация за цената за LAD (LAD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002084 $ 0.00002084 $ 0.00002084 24-часов нисък $ 0.00003864 $ 0.00003864 $ 0.00003864 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002084$ 0.00002084 $ 0.00002084 24-часов висок $ 0.00003864$ 0.00003864 $ 0.00003864 Рекорд за всички времена $ 0.00042021$ 0.00042021 $ 0.00042021 Най-ниска цена $ 0.00001355$ 0.00001355 $ 0.00001355 Промяна на цената (1ч) -5.62% Промяна на цената (1д) +32.64% Промяна на цената (7д) +140.03% Промяна на цената (7д) +140.03%

Цената в реално време за LAD (LAD) е$0.00003573. През последните 24 часа LAD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002084 до най-висока стойност $ 0.00003864, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LAD е $ 0.00042021, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001355.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LAD има промяна от -5.62% за последния час, +32.64% за 24 часа и +140.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за LAD (LAD)

Пазарна капитализация $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на LAD е $ 37.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LAD е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.33K.