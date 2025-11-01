Информация за цената за Lack Of Memes (MEMELESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001836 $ 0.00001836 $ 0.00001836 24-часов нисък $ 0.00001995 $ 0.00001995 $ 0.00001995 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001836$ 0.00001836 $ 0.00001836 24-часов висок $ 0.00001995$ 0.00001995 $ 0.00001995 Рекорд за всички времена $ 0.00152836$ 0.00152836 $ 0.00152836 Най-ниска цена $ 0.00001836$ 0.00001836 $ 0.00001836 Промяна на цената (1ч) -0.67% Промяна на цената (1д) +0.52% Промяна на цената (7д) -25.65% Промяна на цената (7д) -25.65%

Цената в реално време за Lack Of Memes (MEMELESS) е$0.00001893. През последните 24 часа MEMELESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001836 до най-висока стойност $ 0.00001995, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MEMELESS е $ 0.00152836, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001836.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MEMELESS има промяна от -0.67% за последния час, +0.52% за 24 часа и -25.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Lack Of Memes (MEMELESS)

Пазарна капитализация $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.92K$ 18.92K $ 18.92K Циркулиращо предлагане 999.75M 999.75M 999.75M Общо предлагане 999,750,565.404876 999,750,565.404876 999,750,565.404876

Текущата пазарна капитализация на Lack Of Memes е $ 18.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MEMELESS е 999.75M, като общото предлагане е 999750565.404876. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.92K.