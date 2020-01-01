Токеномика на LABEL AI (LBL)
Информация за LABEL AI (LBL)
LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism.
The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry.
The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.
Токеномика и анализ на цената за LABEL AI (LBL)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за LABEL AI (LBL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на LABEL AI (LBL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на LABEL AI (LBL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой LBL токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой LBL токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Прогноза за цената за LBL
Искате ли да знаете какъв път може да поеме LBL? Нашата страница за прогноза за цената LBL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
