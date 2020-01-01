Токеномика на Labda (LAB) Открийте ключова информация за Labda (LAB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Labda (LAB) Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements. The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain's security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation. Labda's mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress. Официален уебсайт: https://www.labda.org/ Бяла книга: https://labda.gitbook.io/introduction

Токеномика и анализ на цената за Labda (LAB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Labda (LAB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.92K $ 24.92K $ 24.92K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.92K $ 24.92K $ 24.92K Рекорд за всички времена: $ 0.03628371 $ 0.03628371 $ 0.03628371 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00024915 $ 0.00024915 $ 0.00024915 Научете повече за цената на Labda (LAB)

Токеномика на Labda (LAB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Labda (LAB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LAB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LAB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LAB, разгледайте цената в реално време на токените LAB!

Прогноза за цената за LAB Искате ли да знаете какъв път може да поеме LAB? Нашата страница за прогноза за цената LAB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

