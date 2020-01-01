Токеномика на L24AI AGENT (L24AI) Открийте ключова информация за L24AI AGENT (L24AI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за L24AI AGENT (L24AI) L24AI is the first AI Agent launched on Live24.fun, designed to supercharge your token launch or meme coin. @L24AIAGENT unleashes AI-powered Twitter agents that automate community engagement, outreach, and content creation. Maximize your impact with 24/7 AI-driven growth, ensuring continuous and seamless interactions. With L24AI, you can effortlessly scale your project, engage your community, and boost visibility, all while saving time and resources. Официален уебсайт: https://live24.fun/ Купете L24AI сега!

Токеномика и анализ на цената за L24AI AGENT (L24AI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за L24AI AGENT (L24AI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.91K $ 23.91K $ 23.91K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.91K $ 23.91K $ 23.91K Рекорд за всички времена: $ 0.00226277 $ 0.00226277 $ 0.00226277 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на L24AI AGENT (L24AI)

Токеномика на L24AI AGENT (L24AI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на L24AI AGENT (L24AI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой L24AI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой L24AI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на L24AI, разгледайте цената в реално време на токените L24AI!

Прогноза за цената за L24AI Искате ли да знаете какъв път може да поеме L24AI? Нашата страница за прогноза за цената L24AI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените L24AI сега!

