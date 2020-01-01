Токеномика на L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) Открийте ключова информация за L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) Официален уебсайт: https://frax.finance/ Купете FRXUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 95.02M $ 95.02M $ 95.02M Общо предлагане: $ 94.76M $ 94.76M $ 94.76M Циркулиращо предлагане: $ 94.76M $ 94.76M $ 94.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 95.02M $ 95.02M $ 95.02M Рекорд за всички времена: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.968341 $ 0.968341 $ 0.968341 Текуща цена: $ 0.999763 $ 0.999763 $ 0.999763 Научете повече за цената на L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD)

Токеномика на L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на L2 Standard Bridged frxUSD (FRXUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FRXUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FRXUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FRXUSD, разгледайте цената в реално време на токените FRXUSD!

