Информация за Kyros Restaked SOL (KYSOL) Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Официален уебсайт: https://kyros.fi

Токеномика и анализ на цената за Kyros Restaked SOL (KYSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kyros Restaked SOL (KYSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 34.24M Общо предлагане: $ 158.63K Циркулиращо предлагане: $ 158.63K FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.24M Рекорд за всички времена: $ 344.77 Най-ниска стойност за целия период: $ 25.15 Текуща цена: $ 215.86

Токеномика на Kyros Restaked SOL (KYSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kyros Restaked SOL (KYSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KYSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KYSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KYSOL, разгледайте цената в реално време на токените KYSOL!

