Токеномика на Kylacoin (KCN) Открийте ключова информация за Kylacoin (KCN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Kylacoin (KCN) What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Официален уебсайт: https://kylacoin.com/ Бяла книга: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Купете KCN сега!

Токеномика и анализ на цената за Kylacoin (KCN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kylacoin (KCN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 109,21K $ 109,21K $ 109,21K Общо предлагане: $ 21,00K $ 21,00K $ 21,00K Циркулиращо предлагане: $ 7,48K $ 7,48K $ 7,48K FDV (оценка при пълна реализация): $ 306,65K $ 306,65K $ 306,65K Рекорд за всички времена: $ 584,81 $ 584,81 $ 584,81 Най-ниска стойност за целия период: $ 12,73 $ 12,73 $ 12,73 Текуща цена: $ 14,6 $ 14,6 $ 14,6 Научете повече за цената на Kylacoin (KCN)

Токеномика на Kylacoin (KCN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kylacoin (KCN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KCN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KCN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KCN, разгледайте цената в реално време на токените KCN!

