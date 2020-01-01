Токеномика на Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Открийте ключова информация за Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Официален уебсайт: https://kyber.network/ Бяла книга: https://files.kyber.network/Kyber_Protocol_22_April_v0.1.pdf

Токеномика и анализ на цената за Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kyber Network Crystal Legacy (KNCL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Общо предлагане: $ 11.93M $ 11.93M $ 11.93M Циркулиращо предлагане: $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.20M $ 5.20M $ 5.20M Рекорд за всички времена: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.116184 $ 0.116184 $ 0.116184 Текуща цена: $ 0.43591 $ 0.43591 $ 0.43591 Научете повече за цената на Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Токеномика на Kyber Network Crystal Legacy (KNCL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KNCL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KNCL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KNCL, разгледайте цената в реално време на токените KNCL!

Прогноза за цената за KNCL Искате ли да знаете какъв път може да поеме KNCL? Нашата страница за прогноза за цената KNCL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KNCL сега!

