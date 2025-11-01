Информация за цената за Kwenta (KWENTA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 15.62 $ 15.62 $ 15.62 24-часов нисък $ 16.4 $ 16.4 $ 16.4 24-часов висок 24-часов нисък $ 15.62$ 15.62 $ 15.62 24-часов висок $ 16.4$ 16.4 $ 16.4 Рекорд за всички времена $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Най-ниска цена $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Промяна на цената (1ч) +1.55% Промяна на цената (1д) +1.98% Промяна на цената (7д) -28.83% Промяна на цената (7д) -28.83%

Цената в реално време за Kwenta (KWENTA) е$16.1. През последните 24 часа KWENTA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 15.62 до най-висока стойност $ 16.4, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KWENTA е $ 790.99, а най-ниската цена за всички времена е $ 6.88.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KWENTA има промяна от +1.55% за последния час, +1.98% за 24 часа и -28.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kwenta (KWENTA)

Пазарна капитализация $ 8.57M$ 8.57M $ 8.57M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 12.84M$ 12.84M $ 12.84M Циркулиращо предлагане 532.38K 532.38K 532.38K Общо предлагане 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Текущата пазарна капитализация на Kwenta е $ 8.57M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KWENTA е 532.38K, като общото предлагане е 797713.826637721. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.84M.