Токеномика на kwantxbt (KWANT) Открийте ключова информация за kwantxbt (KWANT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за kwantxbt (KWANT) kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Официален уебсайт: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4 Купете KWANT сега!

Токеномика и анализ на цената за kwantxbt (KWANT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за kwantxbt (KWANT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 103.24K $ 103.24K $ 103.24K Общо предлагане: $ 994.75M $ 994.75M $ 994.75M Циркулиращо предлагане: $ 930.19M $ 930.19M $ 930.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 110.40K $ 110.40K $ 110.40K Рекорд за всички времена: $ 0.02692442 $ 0.02692442 $ 0.02692442 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00011097 $ 0.00011097 $ 0.00011097 Научете повече за цената на kwantxbt (KWANT)

Токеномика на kwantxbt (KWANT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на kwantxbt (KWANT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KWANT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KWANT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KWANT, разгледайте цената в реално време на токените KWANT!

Прогноза за цената за KWANT Искате ли да знаете какъв път може да поеме KWANT? Нашата страница за прогноза за цената KWANT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KWANT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!