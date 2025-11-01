Информация за цената за Kuusou (KUUSOU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.38% Промяна на цената (1д) -8.34% Промяна на цената (7д) -27.51% Промяна на цената (7д) -27.51%

Цената в реално време за Kuusou (KUUSOU) е--. През последните 24 часа KUUSOU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KUUSOU е $ 0.00257659, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KUUSOU има промяна от +2.38% за последния час, -8.34% за 24 часа и -27.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kuusou (KUUSOU)

Пазарна капитализация $ 114.02K$ 114.02K $ 114.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 114.85K$ 114.85K $ 114.85K Циркулиращо предлагане 966.67M 966.67M 966.67M Общо предлагане 973,754,227.681037 973,754,227.681037 973,754,227.681037

Текущата пазарна капитализация на Kuusou е $ 114.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KUUSOU е 966.67M, като общото предлагане е 973754227.681037. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 114.85K.