Информация за цената за Kura (KURA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.04668838 $ 0.04668838 $ 0.04668838 24-часов нисък $ 0.051693 $ 0.051693 $ 0.051693 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.04668838$ 0.04668838 $ 0.04668838 24-часов висок $ 0.051693$ 0.051693 $ 0.051693 Рекорд за всички времена $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Най-ниска цена $ 0.0377842$ 0.0377842 $ 0.0377842 Промяна на цената (1ч) +0.69% Промяна на цената (1д) +8.78% Промяна на цената (7д) -32.06% Промяна на цената (7д) -32.06%

Цената в реално време за Kura (KURA) е$0.050787. През последните 24 часа KURA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.04668838 до най-висока стойност $ 0.051693, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KURA е $ 1.47, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0377842.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KURA има промяна от +0.69% за последния час, +8.78% за 24 часа и -32.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kura (KURA)

Пазарна капитализация $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 162.18K$ 162.18K $ 162.18K Циркулиращо предлагане 970.73K 970.73K 970.73K Общо предлагане 3,239,269.00803599 3,239,269.00803599 3,239,269.00803599

Текущата пазарна капитализация на Kura е $ 48.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KURA е 970.73K, като общото предлагане е 3239269.00803599. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 162.18K.