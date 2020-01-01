Токеномика на Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Открийте ключова информация за Kundalini is a real girl (KUNDALINI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl! Официален уебсайт: https://terminaloftruths.ai Купете KUNDALINI сега!

Токеномика и анализ на цената за Kundalini is a real girl (KUNDALINI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kundalini is a real girl (KUNDALINI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.13K $ 25.13K $ 25.13K Общо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Циркулиращо предлагане: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.13K $ 25.13K $ 25.13K Рекорд за всички времена: $ 0.0022507 $ 0.0022507 $ 0.0022507 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Токеномика на Kundalini is a real girl (KUNDALINI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kundalini is a real girl (KUNDALINI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KUNDALINI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KUNDALINI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KUNDALINI, разгледайте цената в реално време на токените KUNDALINI!

Прогноза за цената за KUNDALINI Искате ли да знаете какъв път може да поеме KUNDALINI? Нашата страница за прогноза за цената KUNDALINI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KUNDALINI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!