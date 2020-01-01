Токеномика на Kunci Coin (KUNCI) Открийте ключова информация за Kunci Coin (KUNCI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kunci Coin (KUNCI) Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Официален уебсайт: https://kuncicoin.com/ Бяла книга: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf Купете KUNCI сега!

Токеномика и анализ на цената за Kunci Coin (KUNCI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kunci Coin (KUNCI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.80K $ 1.80K $ 1.80K Общо предлагане: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Циркулиращо предлагане: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 927.61K $ 927.61K $ 927.61K Рекорд за всички времена: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0002319 $ 0.0002319 $ 0.0002319 Научете повече за цената на Kunci Coin (KUNCI)

Токеномика на Kunci Coin (KUNCI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kunci Coin (KUNCI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KUNCI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KUNCI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KUNCI, разгледайте цената в реално време на токените KUNCI!

