Информация за цената за Kumaneene (KUMANEENE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0,90% Промяна на цената (1д) -1,21% Промяна на цената (7д) -67,35% Промяна на цената (7д) -67,35%

Цената в реално време за Kumaneene (KUMANEENE) е--. През последните 24 часа KUMANEENE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KUMANEENE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KUMANEENE има промяна от -0,90% за последния час, -1,21% за 24 часа и -67,35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Kumaneene (KUMANEENE)

Пазарна капитализация $ 39,65K$ 39,65K $ 39,65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 39,65K$ 39,65K $ 39,65K Циркулиращо предлагане 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Общо предлагане 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Текущата пазарна капитализация на Kumaneene е $ 39,65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KUMANEENE е 1 000,00T, като общото предлагане е 1.0e+15. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 39,65K.