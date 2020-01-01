Токеномика на Kumala Herris (MAWA) Открийте ключова информация за Kumala Herris (MAWA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kumala Herris (MAWA) Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political Официален уебсайт: https://mawasol.live/ Купете MAWA сега!

Токеномика и анализ на цената за Kumala Herris (MAWA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kumala Herris (MAWA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.15K Общо предлагане: $ 999.68M Циркулиращо предлагане: $ 999.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.15K Рекорд за всички времена: $ 0.00885213 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Kumala Herris (MAWA)

Токеномика на Kumala Herris (MAWA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kumala Herris (MAWA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAWA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAWA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAWA, разгледайте цената в реално време на токените MAWA!

Прогноза за цената за MAWA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAWA? Нашата страница за прогноза за цената MAWA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAWA сега!

