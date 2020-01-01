Токеномика на KumaDex Token (DKUMA) Открийте ключова информация за KumaDex Token (DKUMA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за KumaDex Token (DKUMA) Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma’s offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Официален уебсайт: https://www.kumatokens.com/ Бяла книга: https://www.kumatokens.com/whitepaper Купете DKUMA сега!

Токеномика и анализ на цената за KumaDex Token (DKUMA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за KumaDex Token (DKUMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.40K $ 45.40K $ 45.40K Общо предлагане: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Циркулиращо предлагане: $ 726.98M $ 726.98M $ 726.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.22K $ 71.22K $ 71.22K Рекорд за всички времена: $ 0.00452426 $ 0.00452426 $ 0.00452426 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на KumaDex Token (DKUMA)

Токеномика на KumaDex Token (DKUMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на KumaDex Token (DKUMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DKUMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DKUMA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DKUMA, разгледайте цената в реално време на токените DKUMA!

Прогноза за цената за DKUMA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DKUMA? Нашата страница за прогноза за цената DKUMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DKUMA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!