Токеномика на Kuma World (KUMA)
Информация за Kuma World (KUMA)
Kuma World celebrates cultural diversity and digital creativity by encouraging users to showcase their unique perspectives from different locations through photos, artwork, or videos. The project aims to create a global mosaic of experiences, fostering collective exploration and a vibrant community centered on discovery and creativity using custom AI Agent. AI Agent will help community to learn more about the project with the dedicated support using the AI.
Токеномика и анализ на цената за Kuma World (KUMA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kuma World (KUMA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Kuma World (KUMA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Kuma World (KUMA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой KUMA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой KUMA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на KUMA, разгледайте цената в реално време на токените KUMA!
Прогноза за цената за KUMA
Искате ли да знаете какъв път може да поеме KUMA? Нашата страница за прогноза за цената KUMA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.