Какво е Kuma (KUMA)

Kuma is an Ethereum-based meme token. It's designed to engage a community through decentralized, meme-driven activities.Originally conceived as a playful meme coin, Kuma has evolved into a vibrant ecosystem with community-driven initiatives. Kuma aims to blend humor with real utility, fostering a strong community spirit among its holders.The token is not just about the laughs; it's built around a community-centric model where governance and decision-making are powered by token holders.

Kuma (KUMA) ресурс Официален уеб сайт